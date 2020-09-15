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Татьяна Волосожар показала фото, сделанные её трёхлетней дочкой. Пронин отреагировал

Татьяна Волосожар показала фото, сделанные её трёхлетней дочкой. Пронин отреагировал
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии, которые сделала её трёхлетняя дочь Анжелика. На снимках изображена сама спортсменка.

«Ликуся мне недавно устроила мини-фотосессию. Как вам результат стараний маленького фотографа?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

В комментариях отметился, в частности, актёр Евгений Пронин, партнёр Волосожар по проекту «Ледниковый период».

«Записываюсь на фотосет», — написал он.

Вот что написали другие пользователи.

«Какая Лика молодец! Танюша, вы красотка! Пусть Ликуся почаще устраивает фотосессию родителей».
«Справилась на все сто. Умничка».
«Есть свободные окошки на фотосессию?»

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