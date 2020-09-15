«Нас ждёт интересный и захватывающий сезон». Плющенко выложил фото с Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с чемпионкой Европы в женском одиночном катании Алёной Косторной.

«Повторюсь, очень интересный и захватывающий сезон нас ждёт впереди, потому что интерес к фигурному катанию растёт не по дням, а по часам. И это очень здорово», — написал Плющенко.

Посмотреть фотографию можно на странице Евгения Плющенко в "Инстаграме".

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.