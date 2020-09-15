Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Плющенко — о Косторной: наша задача — четверной прыжок. Пока ей не хватает «функционалки»

Плющенко — о Косторной: наша задача — четверной прыжок. Пока ей не хватает «функционалки»
Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о чемпионке Европы в женском одиночном катании Алёне Косторной.

«Пока ей не хватает «функционалки». Она долго не каталась и сейчас тренируется в силу своих возможностей. Тоже пашет. Тоже ставит амбициозные задачи. Если и дальше так пойдет, тройной аксель восстановим. Наша с ней задача — четверной прыжок.

Когда такие мастера, как Саша и Алёна, титулованные спортсменки, с четверными прыжками, тройным акселем, приходят в группу, то все остальные ребята школы начинают работать по-другому, пахать. Девчонки дали хороший толчок всем нашим ребятам.

Сезон предстоит непростой. Но будем подстраиваться под ситуацию, в которой мы все оказались», — приводит слова Плющенко пресс-служба ФФККР.

«Нас ждёт интересный и захватывающий сезон». Плющенко выложил фото с Косторной
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020