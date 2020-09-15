Плющенко — о Косторной: наша задача — четверной прыжок. Пока ей не хватает «функционалки»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о чемпионке Европы в женском одиночном катании Алёне Косторной.
«Пока ей не хватает «функционалки». Она долго не каталась и сейчас тренируется в силу своих возможностей. Тоже пашет. Тоже ставит амбициозные задачи. Если и дальше так пойдет, тройной аксель восстановим. Наша с ней задача — четверной прыжок.
Когда такие мастера, как Саша и Алёна, титулованные спортсменки, с четверными прыжками, тройным акселем, приходят в группу, то все остальные ребята школы начинают работать по-другому, пахать. Девчонки дали хороший толчок всем нашим ребятам.
Сезон предстоит непростой. Но будем подстраиваться под ситуацию, в которой мы все оказались», — приводит слова Плющенко пресс-служба ФФККР.
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