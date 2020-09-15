Плющенко: Трусова — пахарь. Она работает на износ, иногда её приходится останавливать

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился своим мнением о подопечной Александре Трусовой.

«Понятно, долгое отсутствие полноценных тренировок из-за пандемии сказывается. Но хочу сказать о Саше: мы провели хороший сбор в Кисловодске, полтора месяца находились в горах на прекрасной базе, где были отличные условия, много льда. Постарались наверстать, что могли. И, конечно, немаловажную роль играет сильный характер спортсменки. Саша — пахарь. Она ставит перед собой серьёзные цели. Действительно работает, порой на износ. Её даже приходится останавливать, что не всегда получается.



Саше мы поменяли технику, вход, вкручивание в прыжок стал быстрее. Сейчас необходимо эти навыки стабилизировать, чтобы все получалось в нужный момент. Насколько мне известно, Саша всегда прекрасно работала на тренировках, но не всегда получалось реализовать это на соревнованиях. Мы пытаемся проблему решать, но не всё сразу», — приводит слова Плющенко пресс-служба ФФККР.