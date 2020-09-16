Орсер рассказал о «рискованном колесе» в произвольной программе Медведевой

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, под чьим руководством занимается двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева, рассказал о новом элементе под названием «колесо», который в сезоне-2020/2021 будет входить в произвольную программу его подопечной.

«Что касается колеса в произвольной программе, то это не столь опасно, сколь рискованно. Для выполнения этого элемента потребуются соответствующие перчатки, так как соревновательный лёд очень скользкий», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Медведева проиграла соотечественнице Алине Загитовой, а в мае того же года она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и уехала к Орсеру.