«Чемпионат» объявляет о наборе журналистов в отдел «Фигурное катание»
«Чемпионат» открывает конкурс на вакансию автора в отдел «Фигурное катание».
Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, уверенное ориентирование в мире фигурного катания, оперативность, умение чётко и лаконично формулировать свои мысли, обязательность, стрессоустойчивость.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: a.adamov@rambler-co.ru.
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