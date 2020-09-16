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«Чемпионат» объявляет о наборе журналистов в отдел «Фигурное катание»

«Чемпионат» объявляет о наборе журналистов в отдел «Фигурное катание»
Фигурное катание

«Чемпионат» открывает конкурс на вакансию автора в отдел «Фигурное катание».

Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, уверенное ориентирование в мире фигурного катания, оперативность, умение чётко и лаконично формулировать свои мысли, обязательность, стрессоустойчивость.

График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: a.adamov@rambler-co.ru.

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