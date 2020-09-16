Ольга Бузова: думала, я высокая, грациозная. В фигурном катании это называется «большая»

Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок в телешоу «Ледниковый период». Её партнёром по проекту является олимпийский чемпион в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв.

«Когда мы ставили первый номер и обсуждали возможность каких-то интересных поддержек, сразу произошла смена одной поддержки со словами «не, она большая!» Это сказал Илья (Авербух, продюсер шоу. — Прим. «Чемпионата»). Мы вместе посмеялись, это ни в коем случае не было сказано с желанием уколоть.

Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется «большая». Конечно, здесь проще девчонкам, которые такие ладненькие, маленькие, кнопочки, которых можно просто на руку положить и делать всё что угодно.

Тут, как выяснилось, рост – это красиво, только когда ты тянешь ножку. И ещё надо, чтобы ножка тянулась, а когда она длинная и не выпрямляется в колене, смотрится не очень. Так что спрос с моих ног будет высокий. Но я не отчаиваюсь, потому что есть вера: научиться можно чему угодно», — цитирует Бузову Sports.ru.