«Достойное решение двух женщин». Татьяна Тарасова — о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Возвращение Медведевой к Тутберидзе? Я очень рада. Это достойное решение двух женщин», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.