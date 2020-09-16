В «Хрустальном» подтвердили возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе

Заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксёнов подтвердил информацию, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны», — цитирует его «Спорт-экспресс».

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.