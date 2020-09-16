Леонова: под руководством Тутберидзе Медведева поборется с Трусовой и другими девочками

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Удивительно – это даже не то слово в данной ситуации. Если она уходит от Орсера без конфликта, то это очень хорошая новость. Возвращение к Тутберидзе даст Медведевой определённый толчок в её карьере.

Могу с уверенностью сказать, что под руководством Тутберидзе у Медведевой есть шанс бороться за первые места с Трусовой и другими девочками, нам стоит ждать её более уверенного выступления», — цитирует Леонову «Р-Спорт».

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.