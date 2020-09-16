Траньков предсказал возвращение Медведевой на топ-уровень после воссоединения с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Для меня, как и для всех, возвращение Медведевой к Тутберидзе стало сюрпризом и неожиданностью. Зная ситуацию, которая происходит со спортсменами, тренирующимися за границей, удивление сменилось пониманием происходящего.

Все взрослые люди: всё взвесили, да и времени много прошло. Где-то тренерская мудрость Этери Георгиевны, где-то уважение Жени к тренеру, с которым она показывала лучшие результаты, сыграли свою роль. Медведева — одна из любимых учениц Тутберидзе, поэтому, может, и реакция на уход была яркой и горячей. А в сложной ситуации протянуть руку — мудро и благородно.

Я лично от этого союза жду только положительных эмоций, хороших прокатов и возвращение на свой топ-уровень. Думаю, для Этери Георгиевны это вызов, который она приняла. Спасибо за это», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.