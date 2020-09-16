Почётный президент ОКР: Медведева показала патриотический жест, вернувшись к Тутберидзе

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Выскажусь как болельщик. Не хочу оценивать технические детали, никогда этим не занимался. Конечно, хорошо, что у нас люди возвращаются. На фоне того, что некоторые принимают решение выступать за другие страны, Женя показала патриотический жест», — цитирует Смирнова «Р-Спорт».

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.