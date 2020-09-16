Инна Гончаренко объяснила, почему Медведева решила вернуться к Тутберидзе

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос о поднятии возрастного ценза в женском одиночном катании до 17 лет на конгрессе организации в 2021 году. Сейчас спортсменки могут выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.

«Если это достоверная информация, в этом есть рациональное зерно, учитывая разговоры о повышении возрастного ценза. Девочки начинают смотреть в будущее, а оно не бывает без прошлого.

Если у Жени были удачи у Этери Тутберидзе, это вполне логично, что она, оценив ситуацию, решила вернуться туда, где был успех. Если это свершится, могу пожелать только удачи», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.