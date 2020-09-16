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Рудковская показала шесть красивых фото с венчания с Плющенко в храме

Рудковская показала шесть красивых фото с венчания с Плющенко в храме
Фигурное катание 0

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» шесть фотографий, сделанных три года назад, 15 сентября 2017 года. Пара обвенчалась в одном из московских храмов.

«Три года со дня нашего венчания в прекрасном храме. Этот день я не забуду никогда», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Яны Рудковской.

Плющенко и Рудковская женаты с 2009 года. В 2013 году у них родился сын, которого назвали Александром.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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