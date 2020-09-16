«Хватит делать из мухи слона!» Слуцкая — о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Ещё один переход… Хватит делать из мухи слона! И снова меня просят прокомментировать ситуацию. На этот раз это возвращение Евгении Медведевой в группу к Этери Тутберидзе.
Я не вправе комментировать то, чего не знаю. Я не знаю отношения спортсмена к тренеру, самого тренера. Влезть в чужую голову невозможно. Я лишь могу дать комментарий насчёт проката и других вещей, касающихся фигурного катания.
Мне кажется, все уже устали, что из рабочих ситуаций раздувают скандал. Если спортсмен принял решение, значит, так ему комфортней, удобней и полезней. Здорово, что есть выбор. Мы, люди извне, не можем знать, почему так происходит. Поэтому давайте оставим эту тему и пожелаем отличных результатов спортсменке! Если у Евгении будут победы, то неважно, какие переходы были совершены ранее», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.
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