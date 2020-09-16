Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгения Медведева впервые прокомментировала возвращение к Этери Тутберидзе

Евгения Медведева впервые прокомментировала возвращение к Этери Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые прокомментировала своё возвращение в группу тренера Этери Тутберидзе. До этого спортсменка занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание – он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили хорошие, тёплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось.

У нас с Этери Георгиевной всё хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», — рассказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.

Этери Тутберидзе показала первое фото с Евгенией Медведевой после её возвращения
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020