Евгения Медведева впервые прокомментировала возвращение к Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые прокомментировала своё возвращение в группу тренера Этери Тутберидзе. До этого спортсменка занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание – он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили хорошие, тёплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось.

У нас с Этери Георгиевной всё хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим», — рассказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.