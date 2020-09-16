Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Что, опять к своему актёру поехала?» Волосожар рассказала о шутках Транькова о Пронине

«Что, опять к своему актёру поехала?» Волосожар рассказала о шутках Транькова о Пронине
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась впечатлениями от участия в проекте «Ледниковый период». Напомним, партнёром Волосожар по проекту является актёр Евгений Пронин, муж спортсменки — двукратный чемпион ОИ Максим Траньков.

«Тут статья в одном издании вышла с заголовком «Татьяна Волосожар сменила партнёра». Не дождётесь!

Хотя, конечно, когда я в «Ледниковом» встала в пару с Женей, стало очевидно, что шуточек и подколов на эту тему нам вряд ли удастся избежать.

Да мы дома и сами шутим из серии «что, опять к своему актёру поехала?» или «ясно, чем вы там до девяти вечера занимаетесь, расскажи мне, что вы на тренировке были».

Но если серьёзно, то это только повод для смеха. Макс сам был участником проекта и знает, ско-о-о-олько времени занимает подготовка каждого номера», — написала она в своём «инстаграме».

Татьяна Волосожар показала фото, сделанные её трёхлетней дочкой. Пронин отреагировал
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020