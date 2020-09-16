«Что, опять к своему актёру поехала?» Волосожар рассказала о шутках Транькова о Пронине

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась впечатлениями от участия в проекте «Ледниковый период». Напомним, партнёром Волосожар по проекту является актёр Евгений Пронин, муж спортсменки — двукратный чемпион ОИ Максим Траньков.

«Тут статья в одном издании вышла с заголовком «Татьяна Волосожар сменила партнёра». Не дождётесь!

Хотя, конечно, когда я в «Ледниковом» встала в пару с Женей, стало очевидно, что шуточек и подколов на эту тему нам вряд ли удастся избежать.

Да мы дома и сами шутим из серии «что, опять к своему актёру поехала?» или «ясно, чем вы там до девяти вечера занимаетесь, расскажи мне, что вы на тренировке были».

Но если серьёзно, то это только повод для смеха. Макс сам был участником проекта и знает, ско-о-о-олько времени занимает подготовка каждого номера», — написала она в своём «инстаграме».