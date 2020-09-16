Елизавета Туктамышева: готовлю кое-что огненное. Ждёте?

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева намекнула на своей странице в «Инстаграме», что в скором времени поделится с подписчиками новой фотосессией. По её словам, кадры будут огненными.

«Я готовлю кое-что огненное. Ждёте?» — написала она, прикрепив текст к видео фотосессии.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Напомним, ранее Туктамышева приняла участие в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Она упала при приземлении с коронного тройного акселя и больше не пыталась повторить прыжок, хотя в программе стояло ещё несколько каскадов с акселями. Все остальные элементы Елизавета выполнила без видимых ошибок.

Произвольная программа Туктамышевой была поставлена во время самоизоляции в онлайн-режиме в «Инстаграме». В качестве музыкального сопровождения взята музыка Бхимы Юнусова к театрально-балетной миниатюре «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Харуки Мураками.