Директор «Самбо-70»: это не Медведева возвращается, это мы возвращаем её в нашу школу

Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Мы работали в этом направлении и рады, что Женя Медведева вернулась к Этери Тутберидзе. Можно сказать, что не она возвращается, а мы возвращаем её в нашу школу. В коллектив, в котором она выросла.
Порой бывает, что после ерундовой ссоры наших девушек начинают обрабатывать оппоненты-соперники. И дело не только в Жене Медведевой. Так почему же мы не можем работать в обратном направлении и возвращать наших воспитанников? Мы рады, что Женя вернулась в нашу семью», — цитирует Лайшева «Р-Спорт».
- 16 сентября 2020
-
17:37
-
16:48
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
15:51
-
15:40
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:40
-
14:22
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:44
-
12:39
-
12:27
-
12:11
-
12:08
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:23
-
10:32
-
10:26
-
10:00
- 15 сентября 2020
-
23:52
-
21:30
-
21:00
-
19:23
-
18:42