Директор «Самбо-70»: это не Медведева возвращается, это мы возвращаем её в нашу школу

Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Мы работали в этом направлении и рады, что Женя Медведева вернулась к Этери Тутберидзе. Можно сказать, что не она возвращается, а мы возвращаем её в нашу школу. В коллектив, в котором она выросла.

Порой бывает, что после ерундовой ссоры наших девушек начинают обрабатывать оппоненты-соперники. И дело не только в Жене Медведевой. Так почему же мы не можем работать в обратном направлении и возвращать наших воспитанников? Мы рады, что Женя вернулась в нашу семью», — цитирует Лайшева «Р-Спорт».