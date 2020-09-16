Жулин — о Медведевой у Тутберидзе: было бы здорово, если бы феникс восстал из пепла

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Я думаю, что это продуманный, если не сказать большего, шаг со стороны обеих — и Этери, и Жени. Тяжело было смотреть, как она выпадает из фигурного катания. Медведева — это чистейшая спортсменка тренера Тутберидзе. Очевидно, что последняя знает, как найти подход к Жене и все её тонкие материи. Я этому переходу очень рад.
Женя сейчас находится в прекрасной форме, но, мне кажется, ей просто сейчас не хватает физических силёнок. Может быть, она просто переработала, хотела как лучше, а кататься по три часа в день уже нельзя. Надо выходить и очень аккуратно получать свою нагрузку. Организм ведь меняется, это в 12 лет можно кататься, как угорелый. Мне кажется, что Этери как раз прекрасно знает Женин организм и поможет ей правильно подходить к тренировкам и стартам.
Сможет ли Женя получить индивидуальный подход Тутбердизе? Мне бы этого очень хотелось. Женя — это конкретно ученица Этери, она вела её с шести лет и довела до вершин. Потом было это дурацкое расставание… Думаю, что у обеих было время подумать обо всём. Было бы очень здорово, если бы феникс восстал из пепла», — цитирует Жулина «RT на русском».
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