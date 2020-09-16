Медведева — о возвращении к Тутберидзе: рано или поздно это должно было случиться

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые прокомментировала своё возвращение в группу тренера Этери Тутберидзе. До этого спортсменка занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.



«Я думала, что мне будет где-то неловко, где-то некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет. Наверное, потому что я провела здесь большую часть своей жизни. В целом ничего не изменилось, но всё немножечко по-другому.



С Этери Георгиевной мы поговорили, сейчас между нами всё хорошо. Я считаю, что это здорово и рано или поздно это должно было случиться», — рассказала Медведева в эфире Первого канала.



Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.

Этери Тутберидзе показала первое фото с Евгенией Медведевой после её возвращения