Медведева — о возвращении к Тутберидзе: рано или поздно это должно было случиться

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева впервые прокомментировала своё возвращение в группу тренера Этери Тутберидзе. До этого спортсменка занималась у канадского специалиста Брайана Орсера.
«Я думала, что мне будет где-то неловко, где-то некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет. Наверное, потому что я провела здесь большую часть своей жизни. В целом ничего не изменилось, но всё немножечко по-другому.
С Этери Георгиевной мы поговорили, сейчас между нами всё хорошо. Я считаю, что это здорово и рано или поздно это должно было случиться», — рассказала Медведева в эфире Первого канала.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.
- 16 сентября 2020
-
19:59
-
19:37
-
18:04
-
17:37
-
16:48
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
15:51
-
15:40
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:40
-
14:22
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:44
-
12:39
-
12:27
-
12:11
-
12:08
-
12:02
-
11:55
-
11:48
-
11:23
-
10:32
-
10:26
-
10:00
- 15 сентября 2020
-
23:52
-
21:30