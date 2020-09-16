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Тутберидзе рассказала, почему поаплодировала неудачному выступлению Медведевой

Тутберидзе рассказала, почему поаплодировала неудачному выступлению Медведевой
Фигурное катание / Гран-при 0

Тренер Этери Тутберидзе пояснила свои аплодисменты в адрес Евгении Медведевой после её не самого уверенного выступления на контрольных прокатах сборной России. Уже после прокатов выяснилось, что фигуристку беспокоила травма. Ещё спустя несколько дней Медведева сообщила о возвращении в группу Тутберидзе.

«Я поаплодировала, потому что девочка, понимая, что она не готова откататься чисто, что не готова на сто процентов, не снялась, как сделали многие, и не испугалась. Вышла и показала то, на что она на данный момент готова. Это уважение и к болельщикам, и к Федерации фигурного катания. В общем, это достойно уважения. Честное слово», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Сама Медведева свой прокат оценила удовлетворительно, отметив, что это выступление не является на данный момент её максимумом.

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