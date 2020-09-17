«Я уже всё сказала вам лично». Медведева попрощалась с Орсером и Уилсон в «Инстаграме»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» прощальное общее фото с предыдущим тренером Брайаном Орсером и его ассистенткой Трейси Уилсон.
«Моё любимое общее фото. Всё, что я хотела вам сказать, я уже сказала лично. Спасибо!» — подписала снимок россиянка.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто. Сегодня, 16 сентября, стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
Ранее Медведева прокомментировала возвращение к Тутберидзе, заявив, что «рано или поздно это должно было случиться».
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