Орсер рассказал, когда Медведева впервые сообщила ему о возможном уходе к Тутберидзе

Брайан Орсер, бывший тренер Евгении Медведевой, рассказала, при каких условиях впервые услышал от спортсменки желание вернуться в группу Этери Тутберидзе.



«Разговор на эту тему у нас случился несколько дней назад. Мы, как обычно, связались по FaceTime, как делали это на протяжении всего того времени, что Женя находилась в Москве. На этот раз темой разговора был тренировочный процесс. И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени. Необходимость тренироваться в удалённом режиме стала для нас обоих серьёзным испытанием. Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной.

Что касается принятого Женей решения, я понимаю, какой шок подобная новость может вызвать в мире фигурного катания и сколько повлечёт за собой всевозможных обсуждений, но могу сказать одно: лично я поддержу любое решение своей спортсменки как сейчас, так и в дальнейшем. У нас с Женей нет ни малейших проблем или недомолвок в отношениях друг с другом. Единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, — это пандемия», — цитирует Орсера «RT на русском».



Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто. Сегодня, 16 сентября, стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.