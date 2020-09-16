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Шпилевая сообщила о распаде дуэта со Смирновым и удалила этот пост из «Инстаграма»

Шпилевая сообщила о распаде дуэта со Смирновым и удалила этот пост из «Инстаграма»
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая сообщила, что более не будет выступать в танцевальном дуэте с Григорием Смирновым. Однако спустя несколько минут после публикации соответствующей информации на своей странице в «Инстаграме» она удалила пост.

«Так случается, что пары распадаются. По разным причинам. И это произошло с нами. Не буду вдаваться в подробности под этим постом, просто мне кажется правильным это огласить. Что произошло, то произошло.

К большому сожалению, я травмировалась и пока у меня нет возможности выйти на лед. Но ни в коем случае не собираюсь заканчивать и опускать руки. Надеюсь, восстановление пройдёт как можно скорее и я с новыми силами ворвусь в бой. Не теряйте. Ваша Настя», — написала Шпилевая.

В минувшем сезоне фигуристы дебютировали на взрослой серии Гран-при. На чемпионате России 2020 года Шпилевая и Смирнов заняли девятое место. В феврале Шпилевая и Смирнов стали победителями финала Кубка России в танцах на льду.

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