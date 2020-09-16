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Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России по фигурному катанию

Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России по фигурному катанию
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который с 18 по 22 сентября пройдёт в Сызрани. Об этом сообщает Sport24.

Евгения приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако не смогла показать свой максимум. Выяснилось, что выступить более качественно ей помешала травма спины. Из фигуристок сборной в заявке первого этапа Кубка России остались Анна Щербакова и Ксения Синицына.

Сегодня, 16 сентября, стало известно о возвращении Медведевой в группу Этери Тутберидзе. Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), Медведева перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.

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