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Боброва: от решения Медведевой вернуться в группу Тутберидзе все могут только выиграть

Боброва: от решения Медведевой вернуться в группу Тутберидзе все могут только выиграть
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала возвращение россиянки Евгении Медведевой в группу к Этери Тутберидзе.

«Как для подруги Жени, для меня главное, чтобы ей пошло в плюс то, что происходит, какое бы решение ни было принято и как бы оно ни было принято. Меня искренне радует, что Женя осталась в хороших отношениях с Брайаном Орсером и Трейси Уилсон, что Брайан Орсер поддержал это её решение в связи со сложившейся ситуацией, с пандемией, когда Женя не может тренироваться за границей, а он — приехать в Москву. Женя хочет продолжать выступать на хорошем уровне и наставник ей просто необходим.

От решения вернуться в группу Этери Георгиевны все могут только выиграть. Это было бы здорово. Я рада, что Женя возобновляет тренировки под руководством одного из самых сильных тренеров в мире. Я верю, что они смогут найдут общий язык в тренировочном процессе и для меня самое главное, чтобы Жене это пошло на пользу, чтобы она росла в своём профессиональном уровне и достигала новых высот», — приводит слова Бобровой «Р-Спорт».

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