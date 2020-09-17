Тутберидзе: Медведева сейчас психологически немного надломлена

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться в её группу. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Кто может помочь? Если мы сможем помочь, конечно, будем стараться максимально — ну как не мы? 11,5 лет, что она каталась у нас, не остались бесследно.
Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена, поэтому, честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать своё катание и чтобы она чувствовала себя комфортнее», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто.
- 17 сентября 2020
-
10:16
-
09:48
-
09:22
-
09:18
-
00:57
-
00:02
- 16 сентября 2020
-
23:43
-
22:48
-
22:34
-
21:53
-
19:59
-
19:37
-
18:04
-
17:37
-
16:48
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
15:51
-
15:40
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:40
-
14:22
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:44
-
12:39
-
12:27
-
12:11