Тутберидзе: Медведева сейчас психологически немного надломлена

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться в её группу. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Кто может помочь? Если мы сможем помочь, конечно, будем стараться максимально — ну как не мы? 11,5 лет, что она каталась у нас, не остались бесследно.

Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена, поэтому, честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать своё катание и чтобы она чувствовала себя комфортнее», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто.