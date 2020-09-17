Орсер признался, что его шокировал уход Медведевой к Тутберидзе

Брайан Орсер, бывший тренер Евгении Медведевой, прокомментировал решение спортсменки вернуться в группу Этери Тутберидзе.
«Евгения сказала, что у неё есть четыре варианта дальнейших действий. Возвращение к Этери было совершенно неожиданным. Не думаю, что кто-то это предвидел.
Мы не обсуждали этот вопрос до контрольных прокатов. Мы с Евгенией не подбираем слова, поэтому в понедельник она сразу перешла к делу и сказала: «Я подумываю вернуться к Этери». Конечно, я был немного шокирован», — цитирует Орсера NBC Sports.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. Вчера, 16 сентября, стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
- 17 сентября 2020
-
10:16
-
09:48
-
09:22
-
09:18
-
00:57
-
00:02
- 16 сентября 2020
-
23:43
-
22:48
-
22:34
-
21:53
-
19:59
-
19:37
-
18:04
-
17:37
-
16:48
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
15:51
-
15:40
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:40
-
14:22
-
14:06
-
13:44
-
13:29
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:44
-
12:39
-
12:27
-
12:11