Орсер признался, что его шокировал уход Медведевой к Тутберидзе

Брайан Орсер, бывший тренер Евгении Медведевой, прокомментировал решение спортсменки вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Евгения сказала, что у неё есть четыре варианта дальнейших действий. Возвращение к Этери было совершенно неожиданным. Не думаю, что кто-то это предвидел.

Мы не обсуждали этот вопрос до контрольных прокатов. Мы с Евгенией не подбираем слова, поэтому в понедельник она сразу перешла к делу и сказала: «Я подумываю вернуться к Этери». Конечно, я был немного шокирован», — цитирует Орсера NBC Sports.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. Вчера, 16 сентября, стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.