Орсер заявил, что не станет сотрудничать с Тутберидзе по Медведевой

Брайан Орсер, бывший тренер Евгении Медведевой, прокомментировал решение спортсменки вернуться в группу Этери Тутберидзе. Он рассказал, что не станет вмешиваться в тренировочный процесс, после того как спортсменка решила вернуться к Тутберидзе.

«Я выхожу. У нас с Этери не будет никакого сотрудничества. И это нормально. Всё, чего я хочу, – чтобы Евгения была счастлива и хорошо каталась», — приводит его слова NBC Sports.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. Вчера, 16 сентября, стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.