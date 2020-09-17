Ягудин: если сказать, что Орсер испортил Медведеву, — не соглашусь

Чемпион ОИ-2002 Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Орсер не остаётся, но если сказать, что он испортил Женю, то я не соглашусь. У них была хорошая команда с Трейси Уилсон, абсолютно другой подход. Я сам жил в Северной Америке, они работают абсолютно по-другому, никто никогда особо не заставляет, если ты сам этого не хочешь. Более мягкий подход», — цитирует Ягудина Sport24.

Напомним, после Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада).