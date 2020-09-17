Президент ФФККР Горшков: я же говорил, что из ухода Медведевой к Орсеру ничего не выйдет

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поддержал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Я считаю, что это правильное решение. Я изначально был против ухода Медведевой к Орсеру», — цитирует Горшкова Metaratings.

Его спросили, удастся ли Медведевой вернуться на прежний уровень.

«Это зависит от многих факторов. Сейчас говорить об этом преждевременно. Но решение в любом случае правильное.

Если вернуться на два года назад к этой истории, то я говорил, что из ухода Медведевой к Орсеру ничего хорошего не выйдет. Я не претендую, чтобы быть правым, но всё же. Жизнь – сложная штука. Но в данном случае получилось так, как получилось», — ответил он.