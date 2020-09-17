Президент ФФККР Горшков: я же говорил, что из ухода Медведевой к Орсеру ничего не выйдет

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поддержал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Я считаю, что это правильное решение. Я изначально был против ухода Медведевой к Орсеру», — цитирует Горшкова Metaratings.
Его спросили, удастся ли Медведевой вернуться на прежний уровень.
«Это зависит от многих факторов. Сейчас говорить об этом преждевременно. Но решение в любом случае правильное.
Если вернуться на два года назад к этой истории, то я говорил, что из ухода Медведевой к Орсеру ничего хорошего не выйдет. Я не претендую, чтобы быть правым, но всё же. Жизнь – сложная штука. Но в данном случае получилось так, как получилось», — ответил он.
- 17 сентября 2020
-
14:34
-
14:20
-
14:11
-
13:15
-
12:40
-
12:15
-
11:15
-
10:49
-
10:16
-
09:48
-
09:22
-
09:18
-
00:57
-
00:02
- 16 сентября 2020
-
23:43
-
22:48
-
22:34
-
21:53
-
19:59
-
19:37
-
18:04
-
17:37
-
16:48
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
15:51
-
15:40
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:40
-
14:22
-
14:06
-
13:44