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Тутберидзе пропустит первый этап Кубка России в Сызрани, где выступит Щербакова

Тутберидзе пропустит первый этап Кубка России в Сызрани, где выступит Щербакова
Фигурное катание / Кубок России 0

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не приедет на первый этап Кубка России в Сызрань, который пройдёт с 18 по 22 сентября, отмечается в сообщении телеграм-канала «Лапидарность».

Сообщается, что подопечных Тутберидзе на этапе будут сопровождать хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер по прыжкам Сергей Дудаков, входящие в её тренерский штаб.

Напомним, на первом этапе среди прочих участниц выступят Анна Щербакова, Софья Акатьева и Майя Хромых, занимающиеся под руководством Тутберидзе. Изначально на этап в Сызрани была заявлена Евгения Медведева, однако вчера, 16 сентября, стало известно, что она снялась с соревнований.

Ранее бывший тренер Медведевой Брайан Орсер признался, что его потрясло возвращение Евгении к Тутберидзе.

Орсер признался, что был потрясён уходом Медведевой к Тутберидзе
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