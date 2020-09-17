Расписание 1-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

С 18 по 22 сентября в Сызрани пройдёт 1-й этап Кубка России России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.
Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань
18 сентября, пятница
14:30. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.
16:45. Танцы на льду. Ритм-танец.
19 сентября, суббота
13:15. Танцы на льду. Произвольный танец.
14:55. Женщины. Короткая программа.
16:40. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.
19:15. Мужчины. Короткая программа.
20 сентября, воскресенье.
12:45. Мужчины. Произвольная программа.
14:40. Женщины. Произвольная программа.
16:40. Пары, юниоры. Короткая программа.
18:00. Пары. Короткая программа.
21 сентября, понедельник
13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа.
14:30. Пары. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Короткая программа.
18:45. Юноши. Короткая программа.
22 сентября, вторник
11:00. Произвольная программа.
14:00. Юноши. Произвольная программа.
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