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Расписание 1-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани

Расписание 1-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани
Фигурное катание / Кубок России 0

С 18 по 22 сентября в Сызрани пройдёт 1-й этап Кубка России России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.

Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань

18 сентября, пятница

14:30. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.
16:45. Танцы на льду. Ритм-танец.

19 сентября, суббота

13:15. Танцы на льду. Произвольный танец.
14:55. Женщины. Короткая программа.
16:40. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.
19:15. Мужчины. Короткая программа.

20 сентября, воскресенье.

12:45. Мужчины. Произвольная программа.
14:40. Женщины. Произвольная программа.
16:40. Пары, юниоры. Короткая программа.
18:00. Пары. Короткая программа.

21 сентября, понедельник

13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа.
14:30. Пары. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Короткая программа.
18:45. Юноши. Короткая программа.

22 сентября, вторник

11:00. Произвольная программа.
14:00. Юноши. Произвольная программа.

Расписание всех этапов Кубка России по фигурному катанию — 2020
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