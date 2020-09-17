Вице-президент ISU отреагировал на информацию о возможной дисквалификации Сотсковой
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал новость о возможной дисквалификации российской фигуристки Марии Сотсковой. Стало известно, что Сотскову могут дисквалифицировать на срок до 10 лет за подделку документа. Спортсменка, по данным «РБК», пропустила несколько допинг-тестов, а затем предоставила справку, которая может быть фальшивой.
«Лично я не располагаю такими данными. Информацию узнал только что от вас», — цитирует Лакерника РИА «Новости».
Спортсменка завершила карьеру летом 2020 года. Сотскова — бронзовый призёр чемпионата России (2017), серебряный призёр чемпионата России 2018 года. Выиграла финал юниорского Гран-при сезона 2013/2014 года.
Фигуристку Сотскову за нарушение антидопинговых правил могут дисквалифицировать на 10 лет
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