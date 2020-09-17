Источник: в допинг-пробе Сотсковой обнаружили запрещённое вещество

Российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Стало известно, что спортсменка пропустила три допинг теста, а затем предоставила некую справку, которая, по всей видимости, была фальшивой.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Ситуация практически идентична той, что случилась с легкоатлетом Данилом Лысенко. Думаю, скоро должно появиться официальное решение на сайте РУСАДА.

По имеющейся у меня информации, в одной из допинг-проб спортсменки также было обнаружено запрещённое вещество», — цитирует издание собственный источник.