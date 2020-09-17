В РУСАДА прокомментировали информацию о дисквалификации Сотсковой

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировала информацию, согласно которой фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет. Сообщалось, что Сотскова пропустила три допинг-теста, а затем предоставила фальшивую справку.
«Согласно правилам действующего всемирного антидопингового кодекса, координирование деятельности в связи с результатами допинг-контроля, обнародованием фактов и соблюдением правовых норм по защите неприкосновенности частной жизни всех спортсменов и иных лиц строго конфиденциальны до момента обнародования данных дисциплинарным антидопинговым комитетом. Все обнародованные решения можно найти на официальном сайте РУСАДА», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы РУСАДА.
Спортсменка завершила карьеру летом 2020 года. Сотскова — серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России.
- 18 сентября 2020
-
00:01
- 17 сентября 2020
-
23:12
-
22:20
-
21:52
-
21:10
-
21:10
-
18:55
-
17:43
-
16:34
-
15:33
-
14:34
-
14:20
-
14:11
-
13:15
-
12:40
-
12:15
-
11:15
-
10:49
-
10:16
-
09:48
-
09:22
-
09:18
-
00:57
-
00:02
- 16 сентября 2020
-
23:43
-
22:48
-
22:34
-
21:53
-
19:59
-
19:37
-
18:04
-
17:37
-
16:48
-
16:41
-
16:30