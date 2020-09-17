В РУСАДА прокомментировали информацию о дисквалификации Сотсковой

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировала информацию, согласно которой фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет. Сообщалось, что Сотскова пропустила три допинг-теста, а затем предоставила фальшивую справку.

«Согласно правилам действующего всемирного антидопингового кодекса, координирование деятельности в связи с результатами допинг-контроля, обнародованием фактов и соблюдением правовых норм по защите неприкосновенности частной жизни всех спортсменов и иных лиц строго конфиденциальны до момента обнародования данных дисциплинарным антидопинговым комитетом. Все обнародованные решения можно найти на официальном сайте РУСАДА», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы РУСАДА.

Спортсменка завершила карьеру летом 2020 года. Сотскова — серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России.