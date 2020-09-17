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В РУСАДА прокомментировали информацию о дисквалификации Сотсковой

В РУСАДА прокомментировали информацию о дисквалификации Сотсковой
Фигурное катание / Гран-при 0

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировала информацию, согласно которой фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет. Сообщалось, что Сотскова пропустила три допинг-теста, а затем предоставила фальшивую справку.

«Согласно правилам действующего всемирного антидопингового кодекса, координирование деятельности в связи с результатами допинг-контроля, обнародованием фактов и соблюдением правовых норм по защите неприкосновенности частной жизни всех спортсменов и иных лиц строго конфиденциальны до момента обнародования данных дисциплинарным антидопинговым комитетом. Все обнародованные решения можно найти на официальном сайте РУСАДА», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы РУСАДА.

Спортсменка завершила карьеру летом 2020 года. Сотскова — серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России.

Фигуристку Сотскову за нарушение антидопинговых правил могут дисквалифицировать на 10 лет
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