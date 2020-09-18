Сотскова не уведомила РУСАДА о завершении карьеры перед тем, как у неё взяли допинг-пробу

Российская фигуристка Мария Сотскова не уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о завершении карьеры, хотя приняла решение об уходе в ноябре 2019 года, сообщает «RT на русском». Из-за этого спортсменка оставалась в списках РУСАДА. В марте 2020 года у неё попытались взять внесоревновательную допинг-пробу.

Спортсменка настаивала, что уже завершила карьеру, но ей пришлось сдать тест. Он дал положительный результат на фуросемид.

Сотскова, как утверждает источник, представила справку, подтверждающую приём препарата по медицинским показаниям. Но у клиники, в которой она получила справку, не было лицензии. Теперь Сотскову обвинили в представлении поддельной справки. В связи с этим её дисквалифицировали на 10 лет.