Мария Сотскова опубликовала сообщение после известия о возможной дисквалификации на 10 лет

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова отреагировала на новость, что её могут дисквалифицировать на 10 лет. Ранее стало известно, что в допинг-пробе Сотсковой обнаружили запрещённое вещество.

«Спасибо за поддержку», — написала она на своей странице в «Инстаграме».

20-летняя Сотскова, которая ранее в этом году объявила о завершении карьеры, завоевала бронзу на чемпионате России 2017 года и серебро на чемпионате России 2018 года. Она также является победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2013/2014, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона-2015/2016. На зимних Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в Пхёнчхане, фигуристка заняла восьмое место.