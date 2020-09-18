Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Мария Сотскова опубликовала сообщение после известия о возможной дисквалификации на 10 лет

Мария Сотскова опубликовала сообщение после известия о возможной дисквалификации на 10 лет
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова отреагировала на новость, что её могут дисквалифицировать на 10 лет. Ранее стало известно, что в допинг-пробе Сотсковой обнаружили запрещённое вещество.

«Спасибо за поддержку», — написала она на своей странице в «Инстаграме».

20-летняя Сотскова, которая ранее в этом году объявила о завершении карьеры, завоевала бронзу на чемпионате России 2017 года и серебро на чемпионате России 2018 года. Она также является победительницей финала юниорского Гран-при сезона-2013/2014, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона-2015/2016. На зимних Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в Пхёнчхане, фигуристка заняла восьмое место.

Сотскова не уведомила РУСАДА о завершении карьеры перед тем, как у неё взяли допинг-пробу
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020