Тара Липински, которая стала олимпийской чемпионкой в 15 лет, перенесла операцию

Бывшая американская фигуристка Тара Липински, которая в возрасте 15 лет стала олимпийской чемпионкой 1998 года в женском одиночном катании, перенесла операцию. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме». У неё диагностировали гинекологическое заболевание под названием эндометриоз.

«Я могла бы не делиться опытом, но мне не хотелось упускать возможность помочь хотя бы нескольким людям. Мне хотелось поддержать других женщин, которые борются с этой болезнью.

Я всегда считала себя энциклопедией того, что может пойти не так с моим телом. Я гордилась этим. Но я почти ничего не знала о заболевании, которым страдает каждая десятая женщина в мире. Я никогда не слышала, чтобы другая женщина упоминала эндометриоз или связанные с ним осложнения и боль. И это вскрывает недостаток информации о заболевании.

Считаю, чем больше мы говорим об эндометриозе, тем активнее сможем лечиться. Мне кажется, что это такая тема, на которую женщины обычно не любят говорить. Они стараются просто терпеть. Но ни одна женщина не должна жить с болью», — сообщила Липински.