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«Принцесса и король». Подписчики — о фото и видео Алексея Ягудина и Алины Загитовой

«Принцесса и король». Подписчики — о фото и видео Алексея Ягудина и Алины Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился фото и видео с участием олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой, которая вместе с ним ведёт очередной сезон телешоу «Ледниковый период». Фото и видео сделаны во второй день съёмок проекта.

Права на видео принадлежат ОAO «Первый канал». Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Алина красивая и очень воспитанная девушка. Алексей юморист. Замечательный дуэт».
«С нетерпением ждём «Ледниковый период». Алексей, вы лучший».
«Принцесса и король. Алина была красавицей всегда, но сейчас вообще».
«Благовоспитанная, с чувством собственного достоинства, и в то же время близкая и родная!»

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