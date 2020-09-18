Чемпионка ОИ Шишкина объяснила свои слова о Тутберидзе, к которой вернулась Медведева

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина объяснила свои слова в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, к которой вернулась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Ранее Шишкина написала, комментируя возвращение Медведевой: «Этери Георгиевна — мудрая женщина, смогла простить и принять ученицу».

«Я написала эти слова не просто так. 23 года в профессиональном спорте подарили мне возможность общаться и работать с разными тренерами, видеть, как их ученики переходят в другие группы или уходят из спорта насовсем. Бывают красивые и некрасивые расставания, но они есть абсолютно везде.

Всё, что я видела, укрепило во мне мысль, что я не хотела бы работать тренером, потому что это очень сложная профессия, прежде всего морально. Ты вкладываешь всю душу, все силы в детей, порой забывая о своей семье и своих детях. А потом ребёнок или его родители принимают решение о переходе или уходе, например, ради учёбы. И никакие уговоры и разъяснения о том, что у ребёнка прекрасные данные и будущее в спорте, не помогают. Лично меня бы это очень сильно ранило. А мы видим, что от Тутберидзе в последнее время спортсмены уходят пачками, представьте, что творится в её душе?

Одна из девушек ответила мне на комментарий тем, что Этери Георгиевна взяла обратно самую популярную фигуристку, собирающую стадионы, и я типа не понимаю то, о чём пишу. К сожалению, у девушки заблокированы ответы, и я не смогла с ней побеседовать. Отвечу здесь. Надо понимать, что такой великой и популярной её сделал тренер и его команда. И нельзя просто зачеркнуть ту работу, которая была проделана до ЧМ и ОИ в Пхёнчхане.

В день, когда сделана эта фотография, я пожелала Этери Георгиевне благодарных учеников, и меня поразил её ответ: «Это невозможно».

Любите и берегите своих тренеров и наставников, и, если так складывается судьба, что необходим переход, поговорите с тренером по-человечески, подарите цветы, пригласите в ресторан. Будьте благодарны, и тогда ваша спортивная, да и обычная жизнь будет складываться гораздо лучше», — написала Шишкина в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Медведевой, Тутберидзе и Алиной Загитовой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.