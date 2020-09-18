Авербух дал совет Тутберидзе по Медведевой

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, что, по его мнению, нужно сделать Этери Тутберидзе, чтобы Евгения Медведева вернулась на победный путь. По его словам, Тутберидзе следует так выстраивать систему подготовки, чтобы для Медведевой не было в ней ничего непривычного.

«Всё-таки надо учитывать, что у Этери Георгиевны своя эксклюзивная система подготовки, давшая нам такую уникальную плеяду талантливых девушек, которые нас радуют. Она их собирает, растит, и они выступают. При этом давайте смотреть правде в глаза, спортсмены, которые готовятся по этой системе, когда выходят из неё, не могут работать в другой системе.

Я даже проведу аналогию, слегка отойду. Была величайшая сборная Тихонова — «Красная машина» [сборная СССР по хоккею]. И многие хоккеисты ещё тогда, в советские времена, начали писать письма, что их зажимают, со сборов не отпускают, семей они не видят. И команда развалилась. Сейчас о ней можно только вспоминать.

У Этери Георгиевны свой рецепт победы. И я думаю, что возвращение к тем винтикам и шурупчикам, которые есть в схеме подготовки, к которым Женя привыкла, могут сыграть важную роль. Этери Георгиевна и Женя будут ставить перед собой большие цели. Для Медведевой этот переход будет очень важным. Подчеркну, что в фигурном катании тренер — это не только тренер, но и практически вторая мама», — цитирует Авербуха Sport24.