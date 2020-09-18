Авербух: уже сложился стереотип, что Загитова немногословна и закрывается в себе

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнением о работе олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой, которая вместе с Алексеем Ягудиным ведёт очередной сезон телешоу «Ледниковый период».

«Я рад, как Алина ведёт себя. Уже сложился стереотип, что она не любит давать интервью, немногословна, закрывается в себе. Были такие опасения, но я вижу, что всё совсем не так. Она готова солировать, ей просто нужна поддержка.

Учителя, с которыми она работает, помогают ей во время подводок через микрофон в ухе. Подсказывают какие-то вещи, формулируют, она пропускает это через себя. Загитова в тесном контакте с преподавателем, вопросы для участников проговариваются заранее.

Сегодня мы как раз меняли вопросы, это было одно из моих пожеланий в середине, чтобы они носили не общий характер. И как только Алина подключилась к тому, что она видит, процесс сразу полетел», — цитирует Авербуха Sport24.