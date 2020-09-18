Худайбердиева и Базин захватили лидерство на первом этапе КР в Сызрани после ритм-танца

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин захватили лидерство в соревновании танцевальных дуэтов после первого вида программы на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, который стартовал сегодня, 18 сентября, в Сызрани. За исполнение ритм-танца созданный в межсезонье дуэт получил от судей 78,19 балла, опередив занявших второе место Аннабель Морозов и Андрея Багина почти на 2 балла. Третьими перед произвольным танцем идут Софья Шевченко и Игорь Ерёменко.
Все три пары участвовали в контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».
Фигурное катание. Кубок России. Первый этап. Сызрань
Танцы. Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл.-Самарская обл.) – 78,19.
2. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край) – 76,60.
3. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (Москва) – 72,18.
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