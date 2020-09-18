Авербух — о дисквалификации Сотсковой: от такой безалаберности мы потом на ОИ без флага!

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух жёстко отреагировал на ситуацию с возможной дисквалификацией завершившей карьеру фигуристки Марии Сотсковой. Авербух прокомментировал пост фигуристки в «Инстаграме», где она благодарит подписчиков за поддержку.

«Слова поддержки – это, конечно, всё хорошо, но хотелось бы услышать и вашу версию того, что произошло! Иначе от меня лично никаких слов поддержки вы не услышите точно!

У Маши помимо этой справки уже стояли флажки! От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага! Пора уже понимать всю ответственность каждому спортсмену! Легче всего всё валить на функционеров, сложнее гораздо найти собственную дисциплину, понять ответственность и за своих коллег спортсменов в том числе!

И не надо путать — быть добрым и быть добреньким! Из-за такого вот вашего «да отстаньте вы от человека» мы не можем никак выбраться из этой допинговой ямы! Для меня неправильная позиция», — написал Авербух.

Сотскова завершила карьеру, но не уведомила об этом РУСАДА. Тест, сданный фигуристкой, дал положительный результат на фуросемид. У клиники, выдавшей спортсменке справку на приём препарата по медицинским показаниям, не было лицензии. Сотскову обвинили в представлении поддельной справки и могут дисквалифицировать на 10 лет.