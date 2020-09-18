У фигуриста Серова, упавшего с поддержки на этапе КР, диагностировано сотрясение мозга

Фигурист Максим Серов, выступающий в танцах на льду в разряде кандидатов в мастера спорта с Анастасией Фёдоровой, получил сильное сотрясение мозга во время падения в ритм-танце на этапе Кубка России в Сызрани, сообщила тренер спортсменов Анжелика Крылова.

Во время исполнения ритм-танца 17-летний Серов потерял равновесие на поддержке и очень сильно ударился спиной о лёд. Самостоятельно подняться он так и не сумел, при помощи медиков и тренеров спортсмен дошёл до бортика, где его погрузили на каталку и увезли со льда.

«Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ. Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс.

Хотели госпитализировать, но отказались, завтра вернёмся в Москву. С Кубка, конечно, снимаемся, здоровье — главное. Будем восстанавливаться и работать дальше», — приводит слова Крыловой ТАСС.