Худайбердиева и Базин выиграли первый этап Кубка России в соревнованиях танцевальных пар

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли соревнования в танцах на льду на первом этапе Кубка России в Сызрани. За прокат произвольной программы спортсмены, вставшие в пару лишь в конце февраля 2020 года, получили 117,68 балла. Суммарный результат Елизаветы и Егора — 195,87 балла.



На втором месте — Аннабель Морозова и Андрей Багин (194,75 = 76,60 + 118,15). Третьими стали София Шевченко и Игорь Еременко, получившие 181,15 балла (72,18 + 108,97).



Второй этап Кубка России пройдет в Москве с 10 по 13 октября.



Кубок России, 1-й этап. Сызрань. Танцы на льду.



1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 195,87

2. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 194,75

3. Софья Шевченко — Игорь Еременко — 181,15

4. Светлана Лизунова — Александр Вахнов — 146,79.