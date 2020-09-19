Щербакова — о лидерстве на Кубке России: баллы хорошие, но прокатом недовольна

Фигуристка Анна Щербакова подвела итоги выступления в короткой программе на первом этапе Кубка России. Получив от судей оценку 82,13 балла, подопечная Этери Тутберидзе возглавила промежуточную таблицу, более чем на 12 очков опередив ближайшую преследовательницу — Майю Хромых.



«Баллы действительно очень хорошие, однако прокатом недовольна, как бы странно это ни звучало. Мне понравилось, как ехала весь прокат, за исключением главного каскада. Вообще не нервничала сегодня, ехала спокойно, уверенно, пыталась сделать хорошо каждое движение. И мне это удавалось, но каскад сделала намного хуже, чем на разминке. Недовольна. В следующий раз хотелось бы не допускать таких ошибок.



Честно говоря, уже отвыкла от выставления оценок. Лишь незадолго до проката вспомнила, что это не просто „откатал и ушёл“, а что буду сидеть в зоне „кисс-энд-край“ и слушать свои оценки. Но старалась забыть об этом, откататься спокойно.



Очень рада, что есть хоть какие-то соревнования в этом сезоне. На прокат настраивалась так же, как и на любые международные соревнования. Однако более важных международных турниров мне не хватает. Это какой-то „флешбэк“: в прошлом году я уже не ездила на этапы Кубка России, а теперь вспоминаются все эти забытые ощущения самых первых турниров, когда казалось, что этап Кубка России — самое важное соревнование, которое есть в этой жизни», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.