Щербакова — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: не ожидала, у меня был шок

Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала новость, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.



«Не ожидала. Предпосылок к этому никаких не было, так что был точно такой же шок, как и у всех. Но мы продолжаем работать, как обычно, потому что я с Женей много лет и до этого каталась. Обстановка привычная, всё хорошо.



Обидно ли, что Женя не приехала в Сызрань? У неё свой график подготовки к соревнованиям. Они решают это с тренером», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Евгения Медведева пропускает первый этап Кубка России в Сызрани из-за травмы. Щербакова, выступающая на турнире, с большим преимуществом лидирует после проката короткой программы.