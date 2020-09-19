Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Щербакова — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: не ожидала, у меня был шок

Щербакова — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: не ожидала, у меня был шок
Фигурное катание / Гран-при 0

Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала новость, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Не ожидала. Предпосылок к этому никаких не было, так что был точно такой же шок, как и у всех. Но мы продолжаем работать, как обычно, потому что я с Женей много лет и до этого каталась. Обстановка привычная, всё хорошо.

Обидно ли, что Женя не приехала в Сызрань? У неё свой график подготовки к соревнованиям. Они решают это с тренером», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Евгения Медведева пропускает первый этап Кубка России в Сызрани из-за травмы. Щербакова, выступающая на турнире, с большим преимуществом лидирует после проката короткой программы.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020